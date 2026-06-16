Thyssenkrupp irá desmembrar a unidade de comércio de materiais e planeja listá-la em Frankfurt
A Thyssenkrupp anunciou que irá desmembrar sua unidade de comércio de materiais, a TK Accelis, como parte de seu plano para simplificar seu portfólio e se tornar uma holding no longo prazo.
O grupo industrial alemão informou na terça-feira que seu conselho supervisor aprovou o desmembramento da unidade anteriormente conhecida como Thyssenkrupp Materials Services, com o objetivo de listá-la na Bolsa de Valores de Frankfurt antes do final do ano.
O plano envolve a transferência de uma participação minoritária de 49% para os acionistas da Thyssenkrupp, proporcionalmente ao seu interesse na empresa.
A Thyssenkrupp afirmou que o desmembramento visa fortalecer as oportunidades de crescimento da nova empresa independente.
Essa medida marca o próximo passo no plano da Thyssenkrupp de se tornar uma holding, seguindo o desmembramento da TK Marine Systems em outubro.
O plano precisa da aprovação de uma assembleia geral extraordinária, que deve ser convocada em 7 de agosto, acrescentou a empresa. Fonte: Dow Jones Newswires.
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