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Thyssenkrupp irá desmembrar a unidade de comércio de materiais e planeja listá-la em Frankfurt

Escrito por Dow Jones Newswires* (via Agência Estado)
Publicado em 16.06.2026, 18:07:00 Editado em 17.06.2026, 01:32:34
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A Thyssenkrupp anunciou que irá desmembrar sua unidade de comércio de materiais, a TK Accelis, como parte de seu plano para simplificar seu portfólio e se tornar uma holding no longo prazo.

O grupo industrial alemão informou na terça-feira que seu conselho supervisor aprovou o desmembramento da unidade anteriormente conhecida como Thyssenkrupp Materials Services, com o objetivo de listá-la na Bolsa de Valores de Frankfurt antes do final do ano.

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O plano envolve a transferência de uma participação minoritária de 49% para os acionistas da Thyssenkrupp, proporcionalmente ao seu interesse na empresa.

A Thyssenkrupp afirmou que o desmembramento visa fortalecer as oportunidades de crescimento da nova empresa independente.

Essa medida marca o próximo passo no plano da Thyssenkrupp de se tornar uma holding, seguindo o desmembramento da TK Marine Systems em outubro.

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O plano precisa da aprovação de uma assembleia geral extraordinária, que deve ser convocada em 7 de agosto, acrescentou a empresa. Fonte: Dow Jones Newswires.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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