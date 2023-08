Texto da tributária acaba com mecanismos importantes de desenvolvimento regional, diz Caiado

O governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado, fez nesta segunda-feira, 21, uma série de críticas ao texto da reforma tributária aprovado pela Câmara dos Deputados e que tramita atualmente no Senado. "O primeiro ponto que criticamos é desenvolvimento regional", ressaltou Caiado, durante o evento "Reflexões sobre a Reforma Tributária", na sede da Fundação Getulio Vargas (FGV), no Rio de Janeiro.

Ele argumentou que o texto acabaria com mecanismos importantes de desenvolvimento regional, e queixou-se também do que chamou de destruição do pacto federativo, ao transferir para um Conselho Nacional a definição de políticas tributária que ele afirma serem de competência de estados e municípios. "É algo de uma afronta ímpar", disse Caiado. "Não tem o menor fundamento, acaba com a democracia."

Caiado reclamou ainda da perda de repasses de 102 municípios de Goiás. "Os municípios mais ricos de Goiás são os que perdem", declarou.