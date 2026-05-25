Testes de estresse indicam sistema bancário com capitalização adequada e resiliência, diz BC

O Banco Central afirma que testes de estresse indicam que o sistema bancário possui capitalização adequada e resiliência em todos os cenários simulados. A informação consta no Relatório Estabilidade Financeira (REF) referente ao segundo semestre do ano passado, divulgado nesta segunda-feira, 25.

"Os testes de estresse de capital indicam que não haveria desenquadramentos relevantes nos cenários macroeconômicos adversos. Os resultados das análises de sensibilidade também indicam boa resistência a risco cambial, de taxas de juros, risco de crédito e de oscilação no preço de imóveis, simulados isoladamente", afirma o Banco Central.

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Ainda segundo o BC, o teste de estresse de liquidez indica quantidade confortável de ativos líquidos em caso de saídas de caixa em condições adversas ou de choque nos parâmetros de mercado no curto prazo.

No mesmo documento, o BC avalia que o sistema financeiro manteve liquidez intradia suficiente para garantir a fluidez das transações no Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) no segundo semestre do ano passado.

Menciona que o Pix seguiu aumentando sua relevância, representando cerca de 29% do total de pagamentos de varejo no período. "As liquidações do mercado interbancário deram-se sem nenhuma ocorrência significativa e não houve risco de insuficiência de recursos. As exposições de crédito e de liquidez foram adequadamente gerenciadas pela Contraparte Central (CCP) em todos os dias do período", afirma.

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Também menciona que o conjunto de regras, procedimentos e estruturas operacionais voltados a permitir o exercício das atividades de liquidação, de depósito centralizado, de registro de ativos financeiros ou a combinação dessas atividades contribuíram para o funcionamento seguro e eficiente dos mercados.