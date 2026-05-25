Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Testes de estresse indicam sistema bancário com capitalização adequada e resiliência, diz BC

Escrito por Marianna Gualter (via Agência Estado)
Publicado em 25.05.2026, 11:40:00 Editado em 25.05.2026, 11:50:14
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Banco Central afirma que testes de estresse indicam que o sistema bancário possui capitalização adequada e resiliência em todos os cenários simulados. A informação consta no Relatório Estabilidade Financeira (REF) referente ao segundo semestre do ano passado, divulgado nesta segunda-feira, 25.

"Os testes de estresse de capital indicam que não haveria desenquadramentos relevantes nos cenários macroeconômicos adversos. Os resultados das análises de sensibilidade também indicam boa resistência a risco cambial, de taxas de juros, risco de crédito e de oscilação no preço de imóveis, simulados isoladamente", afirma o Banco Central.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Ainda segundo o BC, o teste de estresse de liquidez indica quantidade confortável de ativos líquidos em caso de saídas de caixa em condições adversas ou de choque nos parâmetros de mercado no curto prazo.

No mesmo documento, o BC avalia que o sistema financeiro manteve liquidez intradia suficiente para garantir a fluidez das transações no Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) no segundo semestre do ano passado.

Menciona que o Pix seguiu aumentando sua relevância, representando cerca de 29% do total de pagamentos de varejo no período. "As liquidações do mercado interbancário deram-se sem nenhuma ocorrência significativa e não houve risco de insuficiência de recursos. As exposições de crédito e de liquidez foram adequadamente gerenciadas pela Contraparte Central (CCP) em todos os dias do período", afirma.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Também menciona que o conjunto de regras, procedimentos e estruturas operacionais voltados a permitir o exercício das atividades de liquidação, de depósito centralizado, de registro de ativos financeiros ou a combinação dessas atividades contribuíram para o funcionamento seguro e eficiente dos mercados.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
BANCOS Bc estresse REF sistema financeiro testes
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV