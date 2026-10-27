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Testes de estresse indicam que sistema bancário possui capitalização adequada, diz BC

Escrito por Marianna Gualter e Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Os resultados dos testes de estresse indicam que o sistema bancário possui capitalização adequada e resiliência em todos os cenários simulados, de acordo com análise apresentada no Relatório de Estabilidade Financeira (REF) do Banco Central, referente ao 1º semestre de 2026.

"Os testes de estresse de capital indicam que não haveria desenquadramentos relevantes nos cenários macroeconômicos adversos. Os resultados das análises de sensibilidade também indicam boa resistência aos riscos cambial, de taxas de juros, de crédito e de redução no preço de imóveis, simulados isoladamente", afirma o documento.

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Segundo o BC, o teste de estresse de liquidez indica quantidade confortável de ativos líquidos em caso de saídas de caixa em condições adversas ou de choque nos parâmetros de mercado no curto prazo.

O documento também menciona que um estudo da autoridade monetária sugere que, em geral, as instituições que serão afetadas pelo novo requerimento mínimo de liquidez já apresentam liquidez compatível com os novos requisitos que entrarão em vigor em 2027.

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BC/REF/1º SEMESTRE/BANCOS/ESTRESSE/TESTE
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