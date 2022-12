Tesouro: Reserva de liquidez sobe 11,00% em novembro, para R$ 1,142 trilhão

Eduardo Rodrigues e Antonio Temóteo (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Tesouro Nacional encerrou novembro com R$ 1,142 trilhão no chamado "colchão da dívida", a reserva de liquidez feita para honrar compromissos com investidores que compram os títulos brasileiros. O valor observado é 11,00% maior em termos nominais que o R$ 1,028 trilhão que estavam na reserva em outubro. O montante ainda é 4,11% maior que o observado em novembro de 2021 (R$ 1,096 trilhão).

continua após publicidade .

O valor serve de termômetro para saber se o País tem recursos para pagar seus investidores ou precisará recorrer rapidamente ao mercado para reforçar o caixa. O órgão não define metas para o tamanho mínimo da reserva de liquidez.