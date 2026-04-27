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Tesouro: reserva de liquidez despenca 25,73% em março ante fevereiro, a R$ 885,42 bilhões

Escrito por Mateus Maia e Cícero Cotrim (via Agência Estado)
Publicado em 27.04.2026, 15:06:00 Editado em 27.04.2026, 15:18:15
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O colchão de liquidez da dívida pública despencou 25,73% em março, na comparação com fevereiro, de R$ 1,192 trilhão para R$ 885,42 bilhões. As informações foram divulgadas pelo Tesouro Nacional nesta segunda-feira, 27.

É a primeira vez desde agosto de 2025 que a reserva fica abaixo de R$ 1 trilhão. Na comparação com março de 2025, o resultado do mês passado representa uma alta nominal de 1,86%.

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A reserva serve para honrar compromissos com investidores que compram os títulos brasileiros, e é vista como termômetro para saber se o País tem recursos para pagar seus compromissos, ou se precisaria recorrer rapidamente ao mercado para reforçar o caixa.

O montante disponível em março era suficiente para cobrir 5,69 meses de pagamentos de títulos, ante 6,41 meses em fevereiro. O Tesouro trabalha com um mínimo prudencial de três meses de vencimentos.

Participação de estrangeiros na DPMFi

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A participação dos investidores estrangeiros no estoque da Dívida Pública Mobiliária Federal interna (DPMFi) caiu de 10,75% em fevereiro, para 10,70% em março, informou o Tesouro Nacional.

O estoque de papéis nas mãos dos estrangeiros teve queda de R$ 25,99 bilhões, passando de R$ 914,65 bilhões para R$ 888,66 bilhões no período.

As instituições financeiras continuam tendo a maior participação no estoque da DPMFi: de 31,47% em março, ante 31,76% em fevereiro. A parcela dos fundos de investimento passou de 21,58% para 20,86%, e a do grupo de previdência subiu de 22,59% para 23,00%. As seguradoras passaram de 3,57% para 3,67%.

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