Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Tesouro Reserva atinge R$ 7,5 bi em aplicações de mais de 186 mil clientes do BB

Escrito por André Marinho (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Tesouro Reserva, título público do Tesouro Direto voltado para reserva de emergência, atingiu a marca de R$ 7,5 bilhões em aplicações de mais de 186 mil clientes do Banco do Brasil. O maior montante investido está concentrado no Estado de São Paulo, com R$ 1,8 bilhão de mais de 48 mil pessoas.

Lançado em maio, o produto está disponível apenas para usuários do banco público e funciona como uma alternativa às tradicionais "caixinhas", que foram popularizadas pelas fintechs.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O rendimento é indexado à taxa Selic e o resgate pode ocorrer a qualquer hora do dia durante toda a semana.

"Ao reduzir barreiras de valor, horário e complexidade, o produto pode apoiar uma mudança de hábito: começar com quantias compatíveis com o orçamento, manter regularidade e construir uma reserva para situações inesperadas. A orientação é avaliar objetivos, prazo e necessidades de liquidez antes de investidor", afirma a superintendente do BB em São Paulo, Priscila Requejo.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
TESOURO DIRETO/RESERVA/BB/CLIENTES/BALANÇO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV