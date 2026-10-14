Tesouro Reserva atinge R$ 7,5 bi em aplicações de mais de 186 mil clientes do BB

O Tesouro Reserva, título público do Tesouro Direto voltado para reserva de emergência, atingiu a marca de R$ 7,5 bilhões em aplicações de mais de 186 mil clientes do Banco do Brasil. O maior montante investido está concentrado no Estado de São Paulo, com R$ 1,8 bilhão de mais de 48 mil pessoas.

Lançado em maio, o produto está disponível apenas para usuários do banco público e funciona como uma alternativa às tradicionais "caixinhas", que foram popularizadas pelas fintechs.

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O rendimento é indexado à taxa Selic e o resgate pode ocorrer a qualquer hora do dia durante toda a semana.

"Ao reduzir barreiras de valor, horário e complexidade, o produto pode apoiar uma mudança de hábito: começar com quantias compatíveis com o orçamento, manter regularidade e construir uma reserva para situações inesperadas. A orientação é avaliar objetivos, prazo e necessidades de liquidez antes de investidor", afirma a superintendente do BB em São Paulo, Priscila Requejo.