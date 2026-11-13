Tesouro Nacional comunica incidente de segurança no seu ambiente tecnológico em 4 de novembro

O Tesouro Nacional informou que identificou, na quarta-feira da semana passada, dia 4 de novembro, um acesso não autorizado a dados pessoais em bases de dados em seu ambiente tecnológico.

O incidente atingiu cerca de 30 mil cadastros da base de dados do sistema e-Serviços, portal destinado à solicitação e ao acompanhamento de serviços do órgão, e os seguintes dados pessoais foram acessados indevidamente: nome, CPF e e-mail cadastrados no sistema.

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Também foi atingida uma base utilizada para consultas analíticas internas contendo cerca de 4 mil chaves Pix de beneficiários de pagamentos do governo federal, expondo a chave Pix do destinatário e dados relacionados a pagamentos realizados.

"Esses dados podem ser utilizados por terceiros para tornar contatos fraudulentos mais convincentes. Por isso, recomendamos atenção a eventuais contatos ou mensagens suspeitas que solicitem informações pessoais, senhas ou pagamentos", disse o Tesouro, em nota.

"Reforçamos que não houve qualquer impacto financeiro e que nenhum sistema estruturante do Tesouro Nacional foi afetado. Os mecanismos de segurança adotados e o monitoramento da rede permitiram identificar e conter o acesso indevido", prosseguiu.

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Em relação às medidas adotadas, o órgão afirmou que o monitoramento foi reforçado, foram implementadas medidas adicionais de proteção e iniciada investigação técnica para determinar a origem e a extensão do incidente. A comunicação do incidente também foi repassada à Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e ao Centro de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos de Governo (CTIR Gov).

"A demora na comunicação foi resultado do tempo necessário para detectar e confirmar o incidente, realizar investigações internas, com envolvimento de diversas áreas, além de implementar medidas de contenção e recuperação", justificou.