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ECONOMIA

Tesouro (inclui BC) tem superávit primário de R$ 2,296 bilhões em junho de 2026

Escrito por Mateus Maia e Flávia Said (via Agência Estado)
Publicado em 30.07.2026, 15:03:00 Editado em 30.07.2026, 15:13:11
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As contas do Tesouro Nacional, incluindo o Banco Central (BC), tiveram superávit primário de R$ 2,296 bilhões em junho, informou o órgão nesta quinta-feira, 30.

A Previdência Social teve déficit primário de R$ 50,474 bilhões em junho. Isoladamente, o Banco Central teve déficit de R$ 155 milhões.

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RLA

Já o indicador de receita líquida ajustada (RLA), usado para definir o limite anual de despesas no Orçamento da União, conforme prevê a lei do arcabouço fiscal, fechou junho em 5,36%, ante 4,96% em maio.

A RLA serve para suavizar o efeito das variações de receitas não previsíveis sobre os limites de despesas do novo arcabouço fiscal, expurgando fontes voláteis, como aquelas obtidas com concessões, dividendos, royalties, recursos não sacados do PIS/Pasep e com programas especiais de recuperação fiscal.

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Considerando apenas o recolhimento de tributos que são mais aderentes à evolução da atividade econômica, a ideia é garantir uma base mais confiável e perene para o crescimento das despesas.

A RLA usada para calcular o limite de crescimento real das despesas para o Orçamento compreende o período de julho do ano anterior a junho do ano corrente. Para o Orçamento de 2026, a RLA cresceu de 6,37% (entre julho de 2024 e junho de 2025) e resultou no limite de avanço das despesas de 2,50%, teto estipulado pelo arcabouço fiscal.

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RLA TESOURO/CONTAS PÚBLICAS/JUNHO
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