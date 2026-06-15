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Tesouro honra R$ 834,8 milhões em dívidas garantidas pela União em maio

Escrito por Cícero Cotrim (via Agência Estado)
Publicado em 15.06.2026, 11:45:00 Editado em 15.06.2026, 11:55:19
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O Tesouro Nacional pagou R$ 834,8 milhões em dívidas garantidas de entes subnacionais em maio, informou o órgão nesta segunda-feira, 15. A maior parte das dívidas honradas foi dos Estados do Rio de Janeiro (R$ 619,61 milhões), Rio Grande do Sul (R$ 212,36 milhões) e Rio Grande do Norte (R$ 2,66 milhões).

De janeiro a maio de 2026, a União honrou R$ 2,21 bilhões em dívidas garantidas. Neste recorte temporal, o Rio de Janeiro também aparece como maior beneficiário, com R$ 1,41 bilhão honrados (63,93% do total). Em seguida, figuram Rio Grande do Sul (R$ 677,66 milhões, ou 30,72% do total) e Rio Grande do Norte (R$ 93,2 milhões, ou 4,23%).

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Ao todo, desde 2016, a União pagou R$ 88,73 bilhões em dívidas garantidas de entes subnacionais. Do total, apenas R$ 6,04 bilhões foram recuperados para os cofres federais - pouco mais de 6,8% do total.

Segundo o Tesouro Nacional, o baixo volume de garantias recuperadas é explicado pelo fato de que grande parte das garantias honradas - R$ 79,06 bilhões, ou pouco menos de 90% do montante global - é de Estados que participam do Regime de Recuperação Fiscal (RRF). Esse programa prevê que a União honre garantias sem executar as contragarantias.

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