Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Tesouro honra R$ 152,46 milhões em dívidas garantidas pela União em julho

Escrito por Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Ministério da Fazenda informou nesta segunda-feira, 17, que o Tesouro Nacional honrou R$ 152,46 milhões em dívidas garantidas pela União aos entes subnacionais em julho. O número eleva para R$ 3,05 bilhões o total honrado no acumulado do ano.

Desde 2016, a União pagou R$ 89,58 bilhões com o objetivo de honrar garantias em operações de crédito de Estados e Municípios.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Com os ressarcimentos registrados em julho, o valor recuperado pela União totalizou R$ 6,06 bilhões no acumulado desde 2016. No mês, foram recuperados R$ 5,13 milhões.

Segundo a Pasta, o principal fator que explica o baixo volume de garantias recuperadas é que grande parte das garantias honradas, aproximadamente R$ 79,78 bilhões, foram de Estados que participaram ou participam do Regime de Recuperação Fiscal (RRF) e, por essa razão, tiveram o benefício de suspensão temporária da execução da contragarantia.

Além disso, há R$ 1,90 bilhão relativo aos Estados que tiveram valores utilizados como compensação por perdas na arrecadação de ICMS em razão da LC nº 194/2022, e ainda R$ 516,74 milhões que não podem ser recuperados pela União em razão de decisões judiciais impeditivas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
DÍVIDA/ESTADOS/UNIÃO/JULHO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV