Tesouro honra em abril R$ 377,05 milhões em dívidas garantidas pela União

A União pagou R$ 377,05 milhões em dívidas garantidas em abril, de acordo com o Tesouro nesta sexta-feira, 15. No acumulado do ano, a União honrou R$ 1,37 bilhão em dívidas garantidas de entes subnacionais.

No mês, foram R$ 297,64 milhões do Estado do Rio de Janeiro, R$ 75,56 milhões do Estado do Rio Grande do Sul, R$ 3,66 milhões do Estado do Rio Grande do Norte, R$ 109,07 mil do Município de Paranã (TO) e R$ 70,15 mil do Município de Santanópolis (BA).

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Já ao longo de 2026, quem precisou mais da ajuda da União com as suas dívidas foram o Estado do Rio de Janeiro (R$ 790,49 milhões, ou 57,66% do total), o Estado do Rio Grande do Sul (R$ 465,30 milhões, ou 33,94% do total) e o Estado do Rio Grande do Norte (R$ 90,54 milhões, ou 6,60% do total).

Desde 2016, a União já desembolsou R$ 87,89 bilhões para honrar garantias de operações de crédito contratadas por Estados e Municípios. Desse total, recuperou R$ 6,04 bilhões, sendo R$ 8,96 milhões em abril de 2026.

O principal fator que explica o baixo volume de garantias recuperadas é que grande parte das garantias honradas (aproximadamente R$ 78,23 bilhões) são de Estados que participam do RRF - Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul atualmente, além de Goiás e Minas Gerais antes da entrada no PROPAG - e, por essa razão, têm o benefício de suspensão temporária da execução da contragarantia.