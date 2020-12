Tesouro fará emissão externa de títulos em dólares em 3 vencimentos - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

O Tesouro Nacional anunciou nesta quarta-feira, 2, uma emissão externa de títulos soberanos brasileiros em dólares. De acordo com o comunicado do órgão, serão feitas reaberturas de papéis com vencimento em cinco anos (Global 2025), 10 anos (Global 2030) e 30 anos (Global 2050).

"O objetivo da operação é dar continuidade à estratégia do Tesouro Nacional de promover a liquidez da curva de juros soberana em dólar no mercado externo, provendo referência para o setor corporativo, e antecipar financiamento de vencimentos", informa o Tesouro Nacional.

A operação será liderada pelos bancos Citibank, Santander e ScotiaBank.

De acordo com o órgão, os títulos serão emitidos no mercado global e o resultado será divulgado ao final do dia, nesta quarta.