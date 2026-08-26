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Tesouro: estoque da Dívida Pública Federal sobe 0,22% entre junho e julho, a R$ 9,289 trilhões

Escrito por Flávia Said e Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O estoque da Dívida Pública Federal (DPF) aumentou 0,22% em julho, na comparação com junho, de R$ 9,268 trilhões para R$ 9,289 trilhões, informou o Tesouro Nacional nesta quarta-feira, 26, no Relatório Mensal da Dívida (RMD).

A variação reflete uma resgate líquido de R$ 65,139 bilhões no mês passado, somada ao impacto de R$ 85,527 bilhões com a apropriação dos juros.

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A DPF inclui a dívida interna e externa. A Dívida Pública Mobiliária Federal interna (DPMFi) cresceu 0,31%, e fechou o mês em R$ 8,949 trilhões. A Dívida Pública Federal externa (DPFe) caiu 2,20%, para R$ 340,06 bilhões.

Participação de estrangeiros

A participação dos investidores estrangeiros no estoque da Dívida Pública Mobiliária Federal interna caiu de 9,95%, em junho, para 9,82% em julho.

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O estoque de papéis nas mãos dos estrangeiros reduziu de R$ 887,87 bilhões para R$ 879,07 bilhões no período.

As instituições financeiras continuam tendo a maior participação no estoque da DPMFi: de 31,34% em julho, ante 31,76% em junho. A parcela dos fundos de investimento passou de 22,00% para 22,23%, e a do grupo de Previdência subiu de 22,52% para 22,73%. As seguradoras passaram de 3,34% para 3,32%.

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TESOURO/DÍVIDA/JULHO
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