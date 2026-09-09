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Tesouro dos EUA planeja recompra de US$ 6 bi em títulos com vencimento entre 10 e 20 anos

Escrito por Dow Jones Newswires* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Tesouro dos EUA aumentou para US$ 6 bilhões o volume de sua operação planejada de recompra de Treasuries com vencimento entre 10 e 20 anos - o triplo do montante habitual.

No mês passado, o Departamento do Tesouro havia informado que pelo menos dobraria as recompras de títulos de prazo mais longo, elevando-as para US$ 4 bilhões.

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Após o anúncio, o rendimento do título do Tesouro dos EUA de 10 anos subiu de 4,81% para 4,83%. O rendimento do título de 30 anos subiu de 5,26% para 5,29%. O rendimento do título de 2 anos manteve-se praticamente estável em 4,41%.

O secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, afirmou não acreditar que os rendimentos dos títulos reflitam os fundamentos subjacentes após o anúncio do aumento das recompras de títulos de prazo mais longo. Separadamente, ele disse não acreditar que poderia alterar o preço de equilíbrio dos títulos do Tesouro.

Em vez disso, Bessent disse que sua função é "desacelerar o ritmo" e garantir que os participantes do mercado saibam que a situação pode não ser uma "via de mão única".

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Os rendimentos de títulos de longo prazo subiram globalmente em meio a preocupações com o aumento da dívida pública, incerteza econômica mais ampla e a inflação decorrente dos preços mais altos do petróleo, associados ao conflito no Irã. Nesta quarta-feira, o petróleo Brent ultrapassou a marca de US$ 100 por barril pela primeira vez desde julho, após a mais recente onda de ataques no Oriente Médio.

A operação de recompra está agendada para quinta-feira. Fonte: Dow Jones Newswires.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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