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Tesouro dos EUA orienta bancos a manterem distância de refinarias sancionadas da China

Escrito por Darlan de Azevedo (via Agência Estado)
Publicado em 28.04.2026, 18:12:00 Editado em 28.04.2026, 18:24:38
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O Departamento do Tesouro dos EUA emitiu nesta terça-feira, 28, um novo alerta a instituições financeiras sobre os riscos de fazer negócios com refinarias independentes chinesas - conhecidas como "teapot". A pasta também adicionou sanções a dezenas de indivíduos e empresas à lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN, em inglês).

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, na sigla em inglês) do Tesouro informou que o alerta tem como foco principal a província de Shandong, na China, devido ao papel contínuo das instalações locais na importação e no refino de petróleo iraniano ao longo de 2026. Segundo o OFAC, essas instalações, em conjunto, "compraram e refinaram bilhões de dólares em petróleo iraniano, tornando-se uma importante fonte de receita para Teerã".

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A agência também atualizou suas orientações de fiscalização das sanções, voltadas a restringir os setores de petróleo e petroquímicos do Irã.

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EUA/TESOURO/REFINARIAS/CHINA
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