Tesouro dos EUA eleva estimativa de captação de recursos entre julho e setembro a US$ 739 bi

O Departamento do Tesouro dos EUA anunciou nesta segunda-feira, 3, suas estimativas de captação líquida de dívida negociável detida pelo setor privado para os trimestres de julho a setembro de 2026 e de outubro a dezembro de 2026. Em comunicado, o organismo apontou que, para o período iniciado em julho, prevê captar US$ 739 bilhões em dívida negociável, assumindo um saldo de caixa de US$ 950 bilhões ao final de setembro.

A estimativa é US$ 68 bilhões superior à anunciada em maio de 2026, principalmente devido a fluxos de caixa líquidos projetados menores, parcialmente compensados pelo saldo de caixa inicial do trimestre acima do previsto. Excluindo o saldo de caixa inicial acima do previsto, a estimativa de captação para o trimestre atual é US$ 87 bilhões maior do que a anunciada em maio.

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Para o trimestre de outubro a dezembro de 2026, o Tesouro prevê captar US$ 628 bilhões em dívida líquida negociável detida pelo setor privado, assumindo um saldo de caixa de US$ 850 bilhões ao final de dezembro.

No trimestre de abril a junho de 2026, o Tesouro captou US$ 190 bilhões e encerrou o trimestre com um saldo de caixa de US$ 919 bilhões. Em maio de 2026, o Tesouro estimava uma captação de US$ 189 bilhões e previa um saldo de caixa de US$ 900 bilhões ao final de junho.

O aumento de US$ 1 bilhão na captação líquida decorreu principalmente do saldo de caixa final do trimestre acima do previsto, parcialmente compensado por fluxos de caixa líquidos mais elevados. Excluindo o saldo de caixa final acima do previsto, a captação efetiva foi US$ 18 bilhões menor do que a anunciada em maio.