Tesouro dos EUA começa a recompor caixa após resolução do impasse do teto da dívida

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos voltou a ampliar os níveis de dinheiro em caixa na segunda-feira após a resolução do impasse do limite da dívida. Antes da elevação do teto, o governo norte-americano vinha reduzindo os saldos rapidamente para honrar obrigações financeiras sem violar os termos da legislação.

Segundo atualização divulgada nesta terça, o volume de recursos na chamada Conta Geral do Tesouro saltou de US$ 23,368 bilhões na última sexta-feira para US$ 71,218 bilhões na segunda-feira. Na quinta-feira, os valores haviam recuado a US$ 22,9 bilhões, o menor patamar desde outubro de 2015, de acordo com a Bloomberg.

A reposição do caixa federal segue a entrada em vigor da legislação que suspende o teto da dívida por dois anos, assinada no sábado pelo presidente norte-americano, Joe Biden.

O texto foi resultado de intensas negociações com o presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Kevin McCarthy, que exigiu travas aos gastos públicos como condição para aumentar o limite do passivo.

O Morgan Stanley estima que o Tesouro norte-americano terá que emitir US$ 730 bilhões em títulos nos próximos três meses para recompor as perdas, além de US$ 1,25 trilhão no restante do ano.

Segundo o banco, esse movimento deve inundar o mercado de papéis. "O risco de maior volatilidade do mercado é grande", alerta.