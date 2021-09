Tesouro do EUA anuncia medidas para interromper ataques cibernéticos a empresas

Da Redação

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira, 21, um conjunto de medidas voltadas para conter ataques ransomware. Em comunicado, o órgão disse que as ações têm o objetivo de interromper redes criminosas e trocas de moedas virtuais responsáveis por lavagem de dinheiro por meio dos resgates exigidos das empresas para que os sistemas atacados sejam liberados.

continua após publicidade .

As medidas incluem uma sanção ao SUEX OTC, uma casa de câmbio virtual acusada de facilitar as transações financeiras dos criminosos.

"Ransomware e ataques cibernéticos estão vitimando empresas grandes e pequenas em toda a América e são uma ameaça direta à nossa economia. Continuaremos a reprimir os atores maliciosos", disse a secretária do Tesouro, Janet Yellen. "À medida que os cibercriminosos usam métodos e tecnologias cada vez mais sofisticados, estamos comprometidos em usar toda a gama de medidas, para incluir sanções e ferramentas regulatórias, para interromper, deter e prevenir ataques de ransomware", acrescentou.

continua após publicidade .

Segundo o Tesouro, os pagamentos de resgates de sistemas atacados por ransomware atingiram US$ 400 milhões em 2020, valor mais de quatro vezes superior ao nível de 2019.

"Como resultado da sanção de hoje, todas as propriedades e interesses na propriedade do alvo designado que estão sujeitos à jurisdição dos EUA serão bloqueados, e os americanos serão proibidos em geral de se envolver em transações com eles", explicou o órgão.