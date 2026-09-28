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Tesouro: Dívida Pública Federal (DPF) cresce 0,04% em agosto ante julho, a R$ 9,293 trilhões

Escrito por Flávia Said, Mateus Maia e Franco Dantas, especial para a AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O estoque da Dívida Pública Federal (DPF) aumentou 0,04% em agosto, na comparação com julho, de R$ 9,289 trilhões para R$ 9,293 trilhões, informou nesta segunda-feira, 28, o Tesouro Nacional. A variação reflete um resgate líquido de R$ 84,434 bilhões no mês passado, somada ao impacto de R$ 88,388 bilhões com a apropriação dos juros.

A DPF inclui a dívida interna e externa. A Dívida Pública Mobiliária Federal interna (DPMFi) caiu 0,05%, e fechou o mês em R$ 8,944 trilhões. A Dívida Pública Federal externa (DPFe) subiu 2,41%, para R$ 348,26 bilhões.

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O colchão de liquidez da dívida pública caiu 11,89% em agosto, na comparação com julho, de R$ 1,371 trilhão para R$ 1,208 trilhão. Na comparação com agosto de 2025 (R$ 1,134 trilhão), o colchão cresceu 6,49% em termos nominais.

A reserva serve para honrar compromissos com investidores que compram os títulos brasileiros, e é vista como termômetro para saber se o País tem recursos para pagar seus compromissos, ou se precisaria recorrer rapidamente ao mercado para reforçar o caixa.

O montante disponível em agosto garante 7,18 meses de pagamentos de títulos, ante 7,81 meses em julho. O Tesouro trabalha com um mínimo prudencial de três meses de vencimentos.

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