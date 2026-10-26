Tesouro cancela leilões de títulos prefixados e ligados a índices de preço de 27 e 29/10

O Tesouro Nacional cancelou os leilões tradicionais de títulos públicos indexados a índices de preço e de prefixados previstos para terça-feira, 27, e quinta-feira, 29. O leilão de Letras Financeiras do Tesouro (LFT) previsto para a terça, porém, está mantido. As condições serão divulgadas no site do Tesouro Nacional, seguindo as mesmas regras observadas em seus leilões ordinários.

Em nota, o Tesouro disse que "continuará monitorando as condições de mercado e atuará de forma a assegurar o bom funcionamento do mercado de títulos públicos e de outros ativos relacionados".