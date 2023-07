Tesla supera expectativas e bate recorde de entregas no 2º trimestre

A Tesla registrou entregas globais recordes no domingo, 2, com cortes de preços e descontos impulsionando a demanda bem acima das previsões de Wall Street.

As entregas da Tesla chegaram a 466.140 no segundo trimestre, superando o recorde do primeiro trimestre de 422.875 e de 405.278 do quarto trimestre do ano passado. O número superou com folga as estimativas do segundo trimestre de cerca de 445.000, de acordo com a FactSet.

As entregas dos modelos 3 e Y atingiram 446.915 no segundo trimestre. As entregas dos modelos S e X aumentaram para 19.225.

A produção atingiu 479.700, superando as entregas mais uma vez, mesmo com a Tesla reduzindo a produção abaixo da capacidade.