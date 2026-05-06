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Tesla faz recall de mais de 200 mil veículos nos EUA por problema com imagem da câmera de ré

Escrito por Dow Jones Newswires* (via Agência Estado)
Publicado em 06.05.2026, 11:38:00 Editado em 06.05.2026, 11:47:35
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A Tesla está fazendo um recall de pouco mais de 218 mil veículos nos EUA para corrigir um problema que pode causar atrasos na imagem da câmera de ré. A fabricante norte-americana de veículos elétricos lançou uma atualização de software gratuita via internet para corrigir o problema, que afeta alguns veículos dos modelos Model 3, Model Y, Model S e Model X com a versão de software 2026.8.6, informou a Administração Nacional de Segurança Rodoviária (NHTSA) em um comunicado divulgado na terça-feira, 6.

A NHTSA acrescentou que pode haver atraso na imagem da câmera de ré ao engatar a marcha à ré.

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A Tesla não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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