Tesla faz entrega recorde de mais de 310 mil veículos elétricos no 1º trimestre

A Tesla, fabricante de Elon Musk, anunciou neste sábado (2) a entrega recorde de mais de 310 mil veículos elétricos no primeiro trimestre deste ano, um salto de 68% em relação ao mesmo período de 2021. O desempenho superou as expectativas do mercado norte-americano, de 309 mil.

"Este foi um trimestre excepcionalmente difícil devido a interrupções na cadeia de suprimentos e à política de zero Covid da China", escreveu o fundador da Tesla, Elon Musk, em seu perfil no Twitter. "O excelente trabalho da equipe da Tesla e dos principais fornecedores salvaram o dia", acrescentou.

A produção da Tesla no primeiro trimestre foi de mais de 305 mil veículos, um aumento de 69% em relação ao mesmo período do ano passado. No comparativo trimestral, porém, foi vista uma queda. Foram produzidos exatos 305.407 veículos elétricos de janeiro a março ante 305.840 unidades nos três meses imediatamente anteriores. A companhia afirmou que enfrentou no período desafios contínuos da cadeia de suprimentos e a paralisação de uma fábrica na China, mencionados pelo seu fundador.

A Tesla informou ainda que hoje divulgou apenas dados preliminares e seus demonstrativos financeiros serão conhecidos no próximo dia 20, quando a companhia publicará o balanço do primeiro trimestre. "As entregas de veículos da Tesla representam apenas uma medida do desempenho financeiro da empresa e não devem ser consideradas como um indicador de resultados financeiros trimestrais", explicou.