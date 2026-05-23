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Teremos mais 15 leilões de portos até o fim do ano, diz ministro Tomé Franca

Escrito por Eduardo Laguna e Geovani Bucci* (via Agência Estado)
Publicado em 23.05.2026, 11:19:00 Editado em 23.05.2026, 11:29:54
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O ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, disse neste sábado, 23, que mais 15 leilões de infraestrutura portuária estão previstos para até o fim deste ano, na sequência das concessões, em fevereiro, de três terminais localizados em Santana (AP), Natal (RN) e Porto Alegre (RS).

O cronograma para os próximos meses inclui áreas estratégicas em portos como os do Rio de Janeiro, São Sebastião (SP), Itajaí (SC) e Santos (SP). O leilão mais aguardado é o do superterminal Tecon Santos 10, no Porto de Santos, com previsão de investimentos de R$ 6,4 bilhões para expandir a capacidade em 50%.

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Durante participação em fórum da Esfera no Guarujá, litoral de São Paulo, Tomé Franca disse que há otimismo quanto ao sucesso dos leilões, já que, ressaltou, o governo tem apresentado projetos - não apenas em portos, mas também em aeroportos, rodovias e ferrovias - que têm lotado a B3, onde as licitações são realizadas.

Segundo o ministro, o País tem oferecido, além de bons projetos, estabilidade jurídica e institucional para atrair cada vez mais investidores. "O investidor não tem medo de risco, mas tem medo de insegurança jurídica. Ele quer entrar, mas sabendo qual é a regra do jogo. Ele quer jogar com a mesma regra até o fim do jogo", assinalou o ministro.

*Os repórteres viajaram a convite da Esfera Brasil.

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