Tencent aumenta gastos com IA no 2º trimestre, que interrompe sequência de lucros da chinesa

A sequência de crescimento de lucros de dois dígitos da Tencent Holdings desde 2023 terminou no segundo trimestre em meio ao aumento dos investimentos em inteligência artificial (IA).

A desaceleração dos lucros ocorreu quando a maior empresa da China em capitalização de mercado disse que está mais do que dobrando seus gastos com IA este ano, visando tanto modelos fundamentais quanto agentes de IA para integração profunda no ecossistema.

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A empresa de videogames e redes sociais disse na quarta-feira, 12, que o lucro líquido do segundo trimestre foi de 56,02 bilhões de yuans, equivalente a US$ 8,30 bilhões, um aumento de 0,7% em relação ao mesmo período do ano passado, ficando aquém das expectativas do mercado. Seu lucro líquido ajustado cresceu 9%.

A receita subiu 11% para 204,785 bilhões de yuans, ligeiramente acima das expectativas do mercado.

Os gastos de capital da Tencent mais que dobraram em relação ao ano anterior, para 52,78 bilhões de yuans no segundo trimestre. Os pesados gastos relacionados à IA também levaram a Tencent a um fluxo de caixa livre negativo.

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"Nós aumentamos substancialmente nossa aquisição de computação, o que nos permitirá converter o uso de nossas aplicações e modelos em receita no futuro", disse Pony Ma, presidente e CEO da Tencent.

Os gastos agressivos começaram a dar frutos, com a Tencent relatando progressos promissores na frente de IA nos últimos meses. Ela lançou oficialmente seu modelo Hy3 em julho, ostentando melhor desempenho do modelo, maior estabilidade e eficiência de custos. O consumo médio diário de tokens da versão de pré-visualização aumentou 20 vezes desde seu lançamento em abril.

A operadora do Weixin também começou a testar um agente de IA entre um pequeno número de seus 1,44 bilhão de usuários em seu superapp, que pode ajudar os usuários a automatizar várias tarefas, como pedir entrega de comida ou reservar uma viagem, acessando mini programas que abrangem e-commerce.

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Enquanto isso, seu agente de desktop de IA, WorkBuddy, que é capaz de executar fluxos de trabalho de forma independente, tornou-se o agente de escritório mais utilizado na China.

Analistas dizem que esperam que o ímpeto de gastos da Tencent continue em meio ao impulso de seus agentes de IA e à melhoria do fornecimento doméstico de chips, mesmo que a receita dessas ferramentas de produtividade permaneça insignificante, com a monetização ainda em estágio inicial.

Ainda assim, os principais negócios da Tencent, incluindo jogos e serviços de marketing, tiveram um desempenho melhor do que as expectativas do mercado. A receita de serviços de marketing, que subiu 22%, foi um dos principais impulsionadores do aumento da receita após melhorias em seu modelo de recomendação de anúncios impulsionado por IA.

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Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast