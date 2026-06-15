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Temos funding suficiente para financiar os projetos do LRCAP Baterias, diz Nelson Barbosa

Escrito por Gabriela da Cunha (via Agência Estado)
Publicado em 15.06.2026, 19:52:00 Editado em 16.06.2026, 01:25:36
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O diretor de Planejamento e Relações Institucionais do BNDES, Nelson Barbosa, destacou nesta segunda-feira, 15, que o banco tem funding suficiente para financiar os projetos do LRCAP 2026 de baterias, embora a capacidade a ser contratada no certame ainda dependa de definições com o Ministério de Minas e Energia (MME). Ao falar com jornalistas na sede do banco, no Rio de Janeiro, Barbosa sustentou que a política de financiamento para as propostas que vencerem os leilões está sendo construída "com pé no chão" e que já atrai interesse de empresas estrangeiras.

"Temos R$ 27 bilhões no orçamento deste ano, que pode chegar a R$ 34 bilhões se o governo assim quiser e se o Congresso aprovar. Para o ano que vem, também haverá recursos", pontuou ao se referir a recursos disponíveis no Fundo Clima, que pratica taxa de 6,5% ao ano para recursos reembolsáveis.

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O LRCAP de baterias de 2026 foi desenhado pelo MME em dois leilões, com certames previstos para ocorrerem nos dias 2 e 4 de dezembro. O primeiro, denominado LRCAP de 2026 - Armazenamento Nacional, será destinado a sistemas de armazenamento de energia em baterias que atendam aos requisitos mínimos de nacionalização. O segundo, LRCAP de 2026 - Armazenamento, será aberto a todos os projetos de sistemas de armazenamento em baterias.

Além dos recursos do Fundo Clima, o banco vai disponibilizar o BNDES Mais Inovação, voltado ao desenvolvimento de tecnologias.

"Temos visto empresas europeias e mesmo empresas chinesas, em função do conteúdo local, demonstrando interesse de vir para cá, porque estão querendo descentralizar a produção e desenvolver as tecnologias aqui. O Brasil, hoje, é uma bola da vez", pontuou o diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior, José Luis Gordon.

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"Para quem quiser desenvolver tecnologia aqui, a linha do Mais Inovação é a nossa linha mais barata, que é a TR, em torno de 2% ao ano, mais os spreads", complementou.

Conteúdo local

O BNDES ainda não definiu qual será o porcentual mínimo de conteúdo local a ser cumprido pelos projetos que pretendam obter financiamento via Fundo Clima. Uma possibilidade é um porcentual mínimo de 15%. Segundo Barbosa, há diferentes formas de cumprir o conteúdo local.

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"O conteúdo local começa pequeno e vai crescendo. Tem maneiras de você cumprir esse conteúdo local com várias atividades. Uma mesma empresa pode cumprir internalizando diferentes atividades. O mercado vai resolver isso. Não precisa, por exemplo, produzir a célula de bateria imediatamente. Tem que montar a bateria aqui até 2028", exemplificou.

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BNDES ENERGIA FINANCIAMENTO leilão LRCAP BATERIAS Reserva
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