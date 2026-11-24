O diretor de Transição Energética da Petrobras, William Nozaki, comentou sobre os impactos de utilizar o gás natural para gerar energia elétrica em comparação com a venda direta da molécula no mercado. Em teleconferência com analistas para comentar o Plano de Negócios 2027-2031 (PN 2027-31), o executivo lembrou que os despachos das termelétricas da estatal têm ocorrido de forma cada vez mais intensa, atendendo a pedidos pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), e que a atuação nessa frente amplia as possibilidades de monetização do portfólio de gás.

"Ele aumenta a nossa oportunidade, a nossa possibilidade de oferecer o gás no mercado. Além de poder vender a molécula, podemos também transformá-la em energia elétrica", declarou.

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Nozaki lembrou que a recontratação do parque termelétrico a gás da companhia, que envolve cerca de 4,6 gigawatts (GW) e garante uma receita fixa anual em torno de US$ 4,3 bilhões - somando uma receita fixa total de US$ 65 bilhões. Segundo ele, além desse valor assegurado, a Petrobras obtém uma receita adicional conforme os despachos são demandados pelo Sistema Interligado Nacional (SIN).

"Esses despachos têm acontecido de uma maneira cada vez mais intensa. A cada dia, temos batido novos recordes de pedidos de despacho vindo do Sistema Interligado Nacional. Ontem, foram 106 GW às 3 horas da tarde, e isso já tinha sido um recorde. Hoje, bateu um novo recorde, de 108 GW antes ainda, ao meio-dia. Tudo isso em função dessas mudanças climáticas", afirmou.

Para o executivo, a combinação entre a receita fixa e a receita variável dos acionamentos consolida o parque térmico como uma frente estratégica. "Tanto a receita fixa quanto essa receita adicional são fontes muito relevantes para a diversificação das oportunidades de monetização do gás", concluiu.