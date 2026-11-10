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Telefônica Brasil tem lucro líquido de R$ 2,456 bilhões no terceiro trimestre de 2026

Escrito por Circe Bonatelli (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O lucro líquido da Telefônica Brasil, dona da Vivo, cresceu 30,1% no terceiro trimestre de 2026 em relação ao mesmo período de 2025, chegando a R$ 2,456 bilhões.

A melhora reflete o crescimento das receitas com internet móvel e fixa, vendas de aparelhos e serviços empresariais. Além disso, a operadora manteve os custos sob controle, avançando menos do que a receita, o que gerou expansão da margem de lucro.

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Outro destaque importante foi o ganho de R$ 366 milhões com a venda de ativos, principalmente com a desmobilização de redes de cobre.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) aumentou 10% na mesma base de comparação anual, indo a R$ 7,136 bilhões. A margem Ebitda expandiu 1,1 ponto porcentual, para 44,5%.

A receita operacional líquida da companhia aumentou 7,2%, totalizando R$ 16,023 bilhões.

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O desempenho foi puxado pelo segmento de internet móvel, com avanço de 7,4%, chegando a R$ 10,437 bilhões. A receita de pré-pago caiu 2,9%, enquanto a receita de pós-pago cresceu 9,1% - representando 87% do faturamento do segmento móvel. A Vivo chegou ao fim do trimestre com 106 milhões da rede móvel, um aumento de 3,4% em um ano.

O faturamento com a venda de aparelhos atingiu R$ 1,1 bilhão, alta de 26,6%.

O segmento fixo cresceu 2,7%, para R$ 4,473 bilhões. O segmento de internet fixa por fibra ótica teve avanço de 5,7% na receita, para R$ 2,092 bilhões. Na banda larga fixa, a operadora tem 8,4 milhões de assinantes, alta de 10,8% em um ano.

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O faturamento com dados corporativos, serviços digitais e TI aumento 4,9%, indo a R$ 1,453 bilhão.

Os custos totais da Telefônica Brasil aumentaram 5% na comparação anual, para R$ 8,887 bilhões. Dentro dessa rubrica, os custos dos serviços e produtos vendidos aumentou 15,6%, refletindo a expansão do portfólio de serviços digitais e soluções de nuvem, além da maior base de aparelhos e eletrônicos.

O resultado financeiro (saldo entre receitas e despesas financeiras) gerou uma despesa líquida de R$ 748,9 milhões, o que representa um aumento de 12,4%. Segundo a companhia, houve redução das receitas financeiras e maiores despesas de atualização monetária relacionadas a provisão de taxas em discussão judicial.

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A depreciação e amortização totalizou R$ 3,611 bilhões, queda de 2,9%, refletindo principalmente o encerramento da depreciação acelerada de tecnologias legadas, incluindo ativos relacionados ao cobre.

Os investimentos da Telefônica no trimestre foram de R$ 2,561 bilhões, recuo de 1,6% na comparação anual, e destinados principalmente à expansão da rede.

O fluxo de caixa livre atingiu R$ 2,426 bilhões, avanço de 37,7% na comparação anual, em função principalmente do crescimento do Ebitda e do menor consumo do capital circulante.

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A dívida líquida da Telefônica no fim do trimestre era de R$ 13,761 bilhões, alta de 23,9% ante o mesmo período de 2025, impulsionada principalmente pela assunção de debêntures da FiBrasil após a incorporação da empresa. A operadora encerrou o trimestre com R$ 7,320 bilhões em caixa e aplicações.

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TELEFÔNICA BRASIL/BALANÇO/3º TRIMESTRE
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