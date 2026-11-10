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ECONOMIA

Telecom Italia tem prejuízo no terceiro trimestre e reitera projeções de 2026

Escrito por Patricia Lara (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Telecom Italia registrou prejuízo de 1 milhão de euros no terceiro trimestre, ante lucro de 23 milhões de euros em igual período de 2025, de acordo com balanço divulgado nesta terça-feira, 10.

A companhia italiana de telecomunicações informou que a receita total do grupo subiu para 3,61 bilhões de euros, o que correspondeu a um aumento de 4,3% ante os 3,46 bilhões de euros em igual período de 2025.

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O lucro comparável antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) após aluguéis cresceu 4,3%, para 1,046 bilhão de euros.

A empresa reiterou as projeções para 2026.

Em relação aos negócios no Brasil, a Telecom Italia cita que a "TIM Brasil confirma sua contribuição estratégica".

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O balanço é divulgado em meio a notícias de que a TIM Brasil já gastou R$ 29,5 milhões entre janeiro e setembro com o pagamento de bancos e assessores para analisar "projetos estratégicos".

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TELECOM ITALIA/BALANÇO/3º TRIMESTRE
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