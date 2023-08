Tebet elogia comunicado e ata do BC e avalia que é possível nova redução de 0,5 ponto na Selic

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, elogiou na manhã desta terça-feira, 8, a ata e o comunicado do Banco Central referentes à última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) que definiu um corte de 0,5 ponto porcentual na taxa básica de juros (Selic). O texto diz que o Copom prevê novos cortes no mesmo ritmo nos próximos meses, devido à melhora nas perspectivas da inflação do País.

continua após publicidade

"Desta vez foi tudo diferente", afirmou a ministra. "Acho que está de parabéns o Banco Central, que agora entrou na mesma página. O comunicado veio no tom certo, a ata está absolutamente esclarecedora", ponderou Tebet.

Ela enfatizou a possibilidade de a Selic cair pelo menos mais 0,5 ponto porcentual em cada uma das próximas três reuniões restantes do Comitê deste ano, na tentativa de alcançar 11,75% ao ano ao fim de 2023.

continua após publicidade

A ata da reunião, divulgada nesta terça pelo BC, afirma que "a conjuntura atual, caracterizada por um estágio do processo desinflacionário que tende a ser mais lento e por expectativas de inflação com reancoragem parcial, demanda serenidade e moderação na condução da política monetária", e avalia que tanto um corte de 0,25% quanto de 0,5% seriam "compatíveis com a convergência da inflação para a meta".