Tebet diz acreditar que até sexta-feira arcabouço pode ser anunciado

Matheus de Souza e Gabriela Lima (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, declarou na tarde desta quarta-feira, 29, que o novo arcabouço fiscal deve ser apresentado pelo governo na próxima sexta-feira, 31. Durante palestra no XII Prêmio da Secretaria de Orçamento Federal (SOF), a ministra justificou a ausência da ministra da Gestão, Esther Dweck, no evento, declarando que ela teve que se reunir com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para discutir o tema.

continua após publicidade .

"A ministra Esther teve que se ausentar, pois hoje estamos discutindo o arcabouço fiscal. Nossa equipe do ministério do Planejamento ficou ontem no ministério da Fazenda até 21 horas. Hoje é o dia da apresentação para o presidente Lula e acredito que até sexta possa ser anunciado", disse a ministra do Planejamento.

Nesta quarta, o ministro da Economia, Fernando Haddad, se encontra com Lula e com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que se reunirá com líderes do mercado para apresentar a nova regra fiscal.

continua após publicidade .

Na sequência, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), convocou uma reunião de líderes na quinta, na qual Haddad apresentará aos senadores as linhas gerais do novo arcabouço que substituirá o atual teto de gastos.

Mesmo com a fala da ministra, Fernando Haddad não descartou a possibilidade de a nova regra ser apresentada ainda nesta quarta. "Já, já vou saber", disse há pouco, quando deixava a sede da pasta para se reunir com o presidente.