Tebet: Arcabouço vai mostrar ser possível zerar déficit em 2024 sem comprometer social

Thaís Barcellos e Eduardo Rodrigues (via Agência Estado)

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou nesta quinta-feira, 13, em live promovida pela prefeitura de Araraquara (SP), que o arcabouço fiscal que deve ser enviado ao Congresso na semana que vem vai mostrar que é possível zerar o déficit primário em 2024 sem comprometer os gastos sociais.

O marco apresentado pelo Ministério da Fazenda prevê déficit primário de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) este ano e resultado zero no ano que vem.

"Vamos mostrar que arrumamos a casa, que somos bons pagadores. Aí sim vamos cobrar que os juros de 13,75% caiam. Porque temos um setor produtivo que não consegue mais abrir uma porta para pegar dinheiro emprestado e gerar emprego e renda para a população", disse, em mais uma ofensiva do governo para redução de juros pelo Banco Central.