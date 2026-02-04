TCU vai fiscalizar Correios por assunção de dívida de R$ 7,6 bilhões com Postalis

O Tribunal de Contas da União (TCU) autorizou nesta quarta-feira, 04, a realização de inspeção nos Correios para examinar supostas irregularidades na estatal, entre elas a assunção de dívida com o fundo Postalis no valor de R$ 7,6 bilhões. A Corte de Contas vai avaliar o processo administrativo que tratou desse contrato, firmado para cobrir déficit do plano de benefícios do fundo de pensão.

Esse despacho do TCU veio após solicitação da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor (CTFC) do Senado Federal. O processo foi votado nesta quarta. Foram alegadas, no pedido, suposta ocultação de passivos mediante manobras contábeis entre 2022 e 2023, bem como a suspensão da publicação das demonstrações financeiras de 2024.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Nesta quarta, a Corte de Contas autorizou a diligência para que os Correios apresentem, no prazo de 20 dias, diversos documentos e informações para a fiscalização. Os técnicos vão avaliar, por exemplo, os fundamentos que levaram os Correios a aprovar o valor do equacionamento do Postalis, incluindo atas de reuniões e debates que teriam sido realizados.