Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

TCU suspende até decisão de mérito parcela que pode atingir R$ 2,1 bilhões para Candiota III

Escrito por Renan Monteiro e João Caires (via Agência Estado)
Publicado em 29.04.2026, 17:52:00 Editado em 29.04.2026, 18:00:10
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou que o Ministério de Minas e Energia (MME) deixe de considerar, na composição da receita fixa do novo contrato da Usina Termelétrica Candiota III, a parcela correspondente ao reembolso da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE). A obrigação vale até a decisão de mérito do Tribunal, sob pena de incorporação "indevida de subsídio". Essa parcela corresponde a R$ 2,18 bilhões no prazo de 15 anos.

Uma medida cautelar sobre o tema foi referendada hoje pelo plenário da Corte de Contas. A determinação também é direcionada à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). O Ministério de Minas e Energia (MME) já publicou a portaria que aprovou a minuta para a recontratação da Usina Termelétrica Candiota III, atualmente operada pela Âmbar Energia. A operação está prevista na Lei nº 15.269, publicada em novembro passado para promover a "modernização" do setor elétrico. Nesse texto foi incluído dispositivo para a prorrogação dos contratos das termelétricas a carvão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma instrução inicial realizada pela Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica) identificou possíveis indícios de irregularidade na celebração de Contratos de Compra de Energia de Reserva (CER) de usinas termelétricas a carvão, em especial do Complexo Termelétrico Jorge Lacerda (CTJL) e da UTE Candiota III.

Foram apontadas para eventuais inconsistências técnicas e metodológicas, com potencial sobrepreços da energia elétrica contratada e risco de dano aos consumidores de energia elétrica, em razão dos elevados montantes envolvidos. No caso da Usina Candiota III, o valor estimado para a contratação é de R$ 859,7 milhões ao ano, como receita fixa, considerando os cálculos com data-base de janeiro de 2026. Isso corresponde ao preço de contratação em R$ 540,27 por megawatt-hora (MWh)

Uma parcela desse montante é referente ao chamado reembolso da CDE. O que o TCU está pedindo, exatamente, é a fundamentação técnica e jurídica para a inclusão dessa parcela na composição da receita para a Usina. Sem esse componente, a receita anual contratada de R$ 859,79 milhões passaria para aproximadamente R$ 714,26 milhões, com redução estimada na ordem de R$ 145,53 milhões por ano. Em 15 anos, isso representa R$ 2,18 bilhões em valores de janeiro de 2026.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ministro Walton Alencar Rodrigues, do TCU, disse que chegou a conversar com o Ministério de Minas e Energia (MME) sobre o tema. Ele alertou que não teria "nenhum problema em rever a cautelar uma vez que fosse apresentada a documentação comprovando a regularidade da atuação do Ministério". A fala foi durante a sessão pública de hoje.

Em seu voto, o ministro da Corte de Contas afirmou ainda que há onerosidade excessiva com o "acréscimo indevido" do reembolso do CDE na composição da receita da UTE Candiota III. Ele também alertou que o valor unitário de geração proposto, de R$ 540/MWh, está acima da média dos leilões das usinas a carvão, estimada em R$ 347/MWh.

O MME já disse em nota, quando foram divulgados os números da contratação, que todos os parâmetros contratuais, incluindo prazos, montantes e metodologia de cálculo das receitas, foram estruturados seguindo as regras definidas pelo Congresso Nacional. A minuta do Contrato de Energia de Reserva (CER) foi formalizada após contribuições recebidas em consulta pública aberta no início do ano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
CANDIOTA lll concessão CONTRATO ENERGIA suspensão TCU
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV