Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

TCU pode vir a analisar novamente a modelagem do leilão do Tecon-10, diz ministro

Escrito por João Caires (via Agência Estado)
Publicado em 20.05.2026, 18:02:00 Editado em 20.05.2026, 18:12:32
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, afirmou nesta quarta-feira, 20, que o Tribunal de Contas da União (TCU) poderá voltar a analisar a modelagem do leilão do Tecon-10, megaterminal de contêineres do Porto de Santos, após o governo encaminhar à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) uma nota técnica elaborada pela Casa Civil, com recomendação de modelagem de competitividade do leilão.

"Encaminhamos hoje a nota técnica da Casa Civil ... Eu não gostaria de cravar uma data para a decisão sobre o edital, porque eu estaria usurpando a competência que a agência tem para análise do processo e, posteriormente, se for necessário, a análise também do Tribunal de Contas da União", afirmou durante audiência na Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O ministro afirmou que considera "natural e prudente" o aprofundamento das discussões sobre a estrutura do leilão, diante da relevância do empreendimento para a infraestrutura portuária brasileira. O projeto é tratado pelo governo como o principal do pipeline do ministério no setor portuário.

De acordo com Tomé Franca, o governo trabalha com a expectativa de publicar o edital entre julho e agosto, para viabilizar a realização do leilão em novembro deste ano.

"A gente tem a possibilidade de ser publicado até o fim de julho ou agosto, para que a gente possa fazer esse leilão ainda este ano, no mês de novembro. Acho que isso é plenamente possível."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O projeto prevê investimentos de cerca de R$ 6,5 bilhões, em uma área de aproximadamente 622 mil m² na região do Saboó, em Santos. A concessão terá prazo de 25 anos e inclui quatro berços de atracação para navios de contêineres.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
leilão TCU Tecon 10 TOMÉ FRANCA
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV