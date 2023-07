TCU: ministros pedem vista em consulta sobre processo de relicitação

O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Walton Alencar Rodrigues pediu vista do processo que trata sobre a possibilidade do governo cancelar relicitações de ativos de infraestrutura já em andamento. O ministro solicitou o prazo de 30 dias, mas se comprometeu a, se possível, apresentar o parecer em um período menor, entre uma e duas semanas.

Alencar Rodrigues afirmou que irá examinar aspectos do processo com "total aderência ao voto apresentado pelo ministro Vital do Rêgo", relator do processo.

Na sequência, o ministro Jhonatan de Jesus pediu vista em conjunta para analisar a matéria.

O processo trata de uma consulta sobre a interpretação de trechos da Lei 13.448/2017, que estabelece diretrizes gerais para prorrogação e relicitação de contratos de parcerias. A consulta foi realizada pelos ministérios de Portos e Aeroportos e Transportes.