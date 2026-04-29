TCU: há impacto potencial de R$ 13,5 bi para consumidores com CTJL e Candiota III

A área técnica do Tribunal de Contas da União (TCU) verificou um impacto potencial de R$ 13,5 bilhões no intervalo de 15 anos, a ser pago por todos os consumidores de energia elétrica, com eventual sobrepreço nas contratações do Complexo Termelétrico Jorge Lacerda (CTJL) e da Usina Termelétrica (UTE) Candiota III.

O cálculo foi feito a partir das estimativa de possível sobrepreço mensal, de R$ 60 milhões para o contrato da CTJL e de R$ 14,9 milhões para a contratação de energia da UTE Candiota III. Nas análises iniciais, foram apontadas para possíveis inconsistências técnicas e metodológicas, com potencial risco de dano aos consumidores de energia elétrica, em razão dos elevados montantes envolvidos.

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Ainda não há análise conclusiva da Corte de Contas, mas os elementos da fiscalização sugerem que os preços foram estabelecidos com base em metodologia incompatível com o "arcabouço legal aplicável", não refletindo valores de mercado. No caso de Candiota III, o TCU suspendeu uma parcela da receita até decisão de mérito da Corte.

Para a contratação de energia do CTJL a situação é considerada diferente, porque a unidade já está em operação, o que não justificaria uma medida cautelar. Com a alta demanda de energia, uma cautelar poderia acarretar "impactos sociais e econômicos na região que superariam o sobrepreço", na avaliação da Corte de Contas. O Complexo Termelétrico Jorge Lacerda (CTJL) fica em Santa Catarina, enquanto a Candiota III está localizada no Rio Grande do Sul.