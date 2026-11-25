O Tribunal de Contas da União (TCU) reconheceu nesta quarta-feira, 25, avanços estruturais no Sistema Interligado Nacional (SIN), mas apontou lacunas no atendimento a recomendações cruciais voltadas ao planejamento térmico e à alocação de riscos no setor ao decidir pelo encerramento e arquivamento do processo de monitoramento sobre a Segurança Energética no Setor Elétrico.

Entre os pontos classificados como não implementados ou apenas parcialmente atendidos, o Tribunal destacou a ausência de uma "matriz de referência" estrita para o planejamento da expansão e a falta de avaliações comparativas formais e prévias antes da inclusão de termelétricas a combustível fóssil no sistema.

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Segundo a avaliação da Corte, embora o atendimento geral às determinações históricas iniciadas em 2008 tenha sido elevado, as diretrizes para contratação térmica fóssil não seguiram a metodologia de comparação de custos e alternativas socioambientais recomendada pelo tribunal.

Outro entrave diz respeito ao Mecanismo de Realocação de Energia (MRE) e à transferência do risco hidrológico (GSF) para os consumidores finais. As recomendações para reavaliar a arquitetura do MRE e mitigar repasses desproporcionais de custos de escassez hídrica às tarifas foram declaradas não implementadas no âmbito deste monitoramento. O TCU ponderou, porém, que a matéria deixou de ser cobrada neste processo por ter sido absorvida por um acompanhamento específico dedicado à revisão das políticas tarifárias.

Com a entrada maciça de fontes renováveis variáveis (solar e eólica) e o avanço da micro e minigeração distribuída (MMGD), a preocupação central da segurança energética deixou de ser a garantia de volume bruto de energia e passou a ser a oferta de potência, flexibilidade operativa e soluções de armazenamento (como baterias e usinas reversíveis).

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No balanço final de cumprimento, o Tribunal ainda considerou resolvidas demandas como a revisão ordinária das garantias físicas das usinas (institucionalizada pelo Ministério de Minas e Energia), a harmonização das projeções de carga entre o Operador Nacional do Sistema (ONS) e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) e a ampliação da transparência nos custos dos despachos por segurança energética (GFOM).