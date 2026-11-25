O Tribunal de Contas da União (TCU) decidiu nesta quarta-feira, 25, dar aval à utilização de contas vinculadas como mecanismo para financiamento de investimentos em concessões ferroviárias. A maioria dos ministros acompanhou o entendimento do relator, Benjamin Zymler, que defendeu a possibilidade de manter os recursos em contas como privados enquanto o depósito não representar pagamento de obrigações à União.

Ao voltar a defender sua tese, o relator afirmou que o modelo pode ampliar a capacidade de investimento em infraestrutura no Brasil mediante à escassez de recursos públicos e atendem à um "grito de liberdade" dos setores público e privado.

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"Há um grito de liberdade sendo ouvido no âmbito do setor privado e do setor público, da área de infraestrutura. Um mecanismo moderno que permitirá certeza que a investimentos possam ser utilizados de forma planejada, inteligente, racional, com segurança jurídica, com segurança econômica e libertos de alguns mitos que eventualmente devem ser superados por essa corte, principalmente quando falamos de recursos vinculados à infraestrutura", afirmou o relator.

Um dos ministros revisores, Walton Alencar Rodrigues, divergiu do entendimento do relator e defendeu que os depósitos feitos nas contas vinculadas, em diferentes contratos analisados pela equipe técnica do TCU já correspondem ao pagamento de obrigações devidas à União e, por isso, deveriam ser classificados como recursos públicos, logo, submetidos ao regime de execução orçamentária.

"Considero que está havendo uma inventividade, uma mudança de paradigma muito grande que eu não considero respaldada nem pela Constituição, nem pela pelas leis orçamentárias", declarou Walton ao se manter contra o entendimento da maioria da Corte.

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O critério estabelecido pelo relator prevê que os recursos passam a ter natureza pública quando o depósito quita uma obrigação pecuniária perante a União, com efeito liberatório, ou quando ocorre outro fato jurídico que transfira o patrimônio ao poder público. A decisão não significa uma autorização irrestrita para manter qualquer valor fora do orçamento: a classificação depende dos efeitos jurídicos de cada depósito e das condições previstas nos contratos.

O ministro Aldair da Cunha acompanhou, em essência, o relator, mas propôs retirar do voto a exigência de que o instrumento jurídico atribuísse expressamente ao depósito o efeito de transferência patrimonial ao poder público. Para ele, essa transferência decorre da própria lei quando há pagamento com efeito liberatório. Zymler acolheu a sugestão e ajustou a redação do voto.