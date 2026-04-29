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TCU autoriza envio de novas peças sigilosas do caso Master, com marca d'água, à Câmara

Escrito por João Caires e Renan Monteiro (via Agência Estado)
Publicado em 29.04.2026, 17:30:00 Editado em 29.04.2026, 17:44:17
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O Tribunal de Contas da União (TCU) autorizou nesta quarta-feira, 29, o compartilhamento de documentos sigilosos relacionados aos processos que tratam do caso do Banco Master com a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados.

A comissão solicitou acesso a peças deliberativas, notas técnicas, instruções da área técnica, pareceres e manifestações do Ministério Público junto ao TCU referentes aos processos que analisam o processo de liquidação do Master.

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No voto, o ministro Jhonatan Jesus, relator do caso e do pedido, afirmou que a Constituição garante ao Congresso Nacional acesso a informações produzidas pela Corte em atividades de fiscalização e auditoria.

Segundo o Tribunal, o sigilo eventualmente existente sobre os documentos restringe o acesso público, mas não impede o compartilhamento com órgãos de controle legitimados.

A Corte ressaltou, contudo, que os documentos enviados continuarão submetidos às restrições de confidencialidade originalmente aplicadas. O acórdão determina que a comissão da Câmara mantenha o dever de resguardar o sigilo das informações, nos termos da Lei de Acesso à Informação (LAI).

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O TCU também aprovou medidas adicionais de proteção, como a inclusão de marca d'água em documentos sigilosos, para reforçar o controle de acesso e a rastreabilidade das peças compartilhadas.

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autorizações Bc CASO MASTER LIQUIDAÇÃO TCU
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