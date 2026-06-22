TCU analisa na quarta-feira denúncia sobre programa RenovaBio

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Os ministros do Tribunal de Contas da União (TCU) votarão, na quarta-feira, 24, um processo de denúncia sobre eventuais irregularidades no desenho e na execução da chamada Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio). O foco do pedido é o mercado de créditos de descarbonização (CBIOs), um dos eixos do programa.

A sessão está marcada para começar às 10 horas.

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O processo está classificado como sigiloso.

A Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo) está responsável pela apuração. O ministro Jorge Oliveira é o relator.

Também será votado, na mesma sessão, o processo referente ao primeiro leilão de transmissão de energia elétrica deste ano.

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A discussão havia sido retirada de pauta na sessão pública anterior. O relator desse tema é o ministro Augusto Nardes.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.