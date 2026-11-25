O Tribunal de Contas da União (TCU) decidiu nesta quarta-feira, 25, alertar o governo federal sobre o risco de superestimativa da R$ 8,43 bilhões em receitas extraordinárias previstas para 2026 com o Programa de Transição Integral (PTI) para negociação de débitos tributários relacionadas a controvérsias jurídicas. Os ministros da Corte, por unanimidade, entenderam que há baixa probabilidade de realização dessa arrecadação ainda este ano.

O mesmo acompanhamento da Corte de Contas também identificou insuficiência de dotações orçamentárias livres para custear integralmente, até o fim do ano, despesas com aposentadorias e demais benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), Benefício de Prestação Continuada (BPC), Renda Mensal Vitalícia (RMV) e Bolsa Família.

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O alerta sobre a superestimativa foi apresentado pelo ministro Antonio Anastasia após auditoria da área técnica do TCU identificar que o governo manteve a previsão de ingresso dos recursos no Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias (RARDP) do quarto bimestre, apesar das dificuldades para implementação do programa em 2026.

A estimativa original previa arrecadação de R$ 20 bilhões com o PTI ao longo do ano, dos quais R$ 11,57 bilhões entre janeiro e agosto e R$ 8,43 bilhões de setembro a dezembro. No entanto, a PGFN informou ao Tribunal que a implementação do programa em 2026 era improvável e que havia elevada dificuldade para recuperar os valores ainda neste exercício.

Segundo a área técnica, a manutenção da estimativa pode levar à superavaliação do resultado primário projetado para o ano e ao subdimensionamento da necessidade de limitação de empenho e movimentação financeira, mecanismo utilizado pelo governo para conter despesas e preservar o cumprimento das metas fiscais. A insuficiência foi identificada no mesmo processo relatado pelo ministro Anastasia.