O Tribunal de Contas da União (TCU) decidiu nesta quarta-feira, 25, afastar a aplicação de multas aos agentes públicos envolvidos em irregularidades na gestão orçamentária e fiscal do governo Dilma Rousseff em 2014.

Embora tenha mantido o reconhecimento da gravidade das falhas identificadas naquele exercício, o plenário entendeu que não havia elementos suficientes para caracterizar dolo ou erro grosseiro na conduta individual dos responsáveis.

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O relator, ministro Odair Cunha, argumentou que as condutas foram amparadas por manifestações técnicas e jurídicas que não apontavam ilegalidades específicas. Também considerou as incertezas nas projeções de receitas e despesas e as circunstâncias em que as decisões foram tomadas.

Durante a sessão, o ministro Augusto Nardes, que relatou as contas do governo de 2014, acompanhou o entendimento do relator, mas ressaltou que o afastamento das multas não deve ser interpretado como relativização das irregularidades identificadas no período.

Nardes lembrou que o TCU aprovou, por unanimidade, parecer prévio pela rejeição das contas de 2014 de Dilma Rousseff. Entre as irregularidades apontadas estavam as chamadas pedaladas fiscais, a edição de decretos de abertura de créditos sem autorização adequada do Congresso Nacional e a falta de transparência na gestão fiscal.

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"Na condição de relator das contas de governo de 2014, tive a responsabilidade de submeter a esse plenário o parecer prévio aprovado por unanimidade que indicou ocorrência de graves irregularidades nas contas do governo da senhora Dilma Rousseff naquele ano, entre as quais as práticas que ficaram convencidas como pedaladas fiscais. Esse parecer veio subsidiar o processo impeachment da então presidente e culminou a sua condenação por crime de responsabilidade", disse na sessão.

O ministro ressaltou, porém, que o processo em julgamento tinha objeto diferente daquele que levou à rejeição das contas. Segundo ele, a análise agora se restringia à responsabilidade individual dos agentes públicos, considerando suas respectivas condutas e as circunstâncias em que atuaram.