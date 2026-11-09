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ECONOMIA

Taxas recuam com tombo do petróleo e seguindo ajuste de disparada pós-eleições

Escrito por Arícia Martins (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Em uma sessão sem condutores de peso para os negócios, à exceção do tombo do petróleo, os juros futuros iniciaram a semana em queda que se acentuou ao longo do pregão. O movimento, segundo agentes, ainda representa modesta correção da disparada ocorrida após a inesperada reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na medida em que o mercado aguarda indicações concretas sobre a política econômica para vislumbrar redução do risco fiscal.

O ajuste foi amplificado nas horas finais da sessão pelo ambiente global. O barril do Brent registrou tombo de quase 6% no pregão, motivado pela esperança de avanço nas conversas diplomáticas entre Estados Unidos e Irã. Nas negociações eletrônicas, a commodity passou a devolver mais de 6%, alcançando US$ 91, após relatos de que os dois países chegaram a um acordo sobre o enriquecimento de urânio. Já a curva dos Treasuries oscilou sem direção única, com leve abertura no retorno de 2 anos e queda na ponta longa, enquanto os investidores aguardam o CPI amanhã.

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No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2028 caiu de 14,312%, no ajuste de sexta-feira, a mínima intradia de 14,150%. O DI para janeiro de 2029 cedeu a 14,520%, vindo de 14,673% no ajuste, e o DI para janeiro de 2031 recuou a 14,815%, de 14,916%.

Na visão do head de renda fixa da Suno Research, Guilherme Almeida, não houve nenhum gatilho doméstico para o alívio observado nos juros futuros desta segunda, também visto na sexta. O fechamento das taxas, diz, é muito mais relacionado à compressão parcial dos prêmios de risco embutidos na curva de DIs, ainda no contexto pós-eleições, quando a surpresa com a vitória de Lula levou alguns vértices a saltarem quase 200 pontos.

Como fatores monitorados, mas que não chegaram a fazer preço, Almeida cita o pronunciamento realizado no domingo, 8, pelo presidente em rede nacional de TV e rádio, que não trouxe novidades, assim como o boletim Focus, que mostrou elevação da projeção mediana para a Selic ao final de 2026, de 13,50% a 13,75%. Para 2027, o consenso de mercado segue em 12,50%. A estimativa para a alta do IPCA em 2026 permaneceu em 5,22%, o dado de 2027 subiu de 4,76% a 4,90% e, para 2028, se manteve em 4%.

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"O Focus refletiu o movimento que já vinha sendo capturado após o segundo turno. A inflação prevista para o próximo ano piorou e, mesmo assim, o miolo da curva caiu, reforçando que o alívio veio mais de compressão de prêmios do que de expectativas melhores", disse.

Sobre as declarações de Lula, a economista-chefe da BuysideBrazil, Andrea Bastos Damico, afirma que elas trouxeram "mais do mesmo". "Embora Lula tenha reconhecido preocupações com a trajetória da dívida pública e os juros altos, voltou a evitar apresentar diretrizes concretas sobre medidas fiscais capazes de recompor o resultado primário e estabilizar a dívida pública. Ao mesmo tempo, reafirmou o compromisso de manter e ampliar programas do governo, sem esclarecer como essas iniciativas seriam acomodadas no Orçamento", avaliou.

Para dissipar a incerteza, seria importante o rápido anúncio de uma equipe econômica qualificada, aliada a sinais concretos de controle de gastos, defende o CIO da Eleva Invest, Gabriel Cintra. "O que importa, afinal, é a expectativa: se ela não melhorar, os juros não vão cair", resumiu.

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Do lado da política monetária, o mercado espera que a ata do Copom, a ser publicada nesta terça, especifique quais choques de oferta o BC incorporou às suas previsões de inflação e por que o cenário externo foi qualificado como adverso, segundo pesquisa do Projeções Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).

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