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ECONOMIA

Taxas médias e longas de juros sobem com cautela externa

Escrito por Luciana Xavier (via Agência Estado)
Publicado em 29.07.2026, 09:30:00 Editado em 29.07.2026, 09:43:23
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Os juros futuros médios e longos avançam levemente na manhã desta quarta-feira, 29, em meio às altas do petróleo pela guerra entre Estados Unidos e Irã, e também dos rendimentos dos Treasuries, antes da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed). As taxas curtas operam estáveis.

Às 9h10 desta quarta-feira, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava na mínima de 13,875%, de 13,870% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 subia para 14,290%, de 14,223%, e o vencimento para janeiro de 2031 ia para 14,500%, de 14,467% no ajuste de terça-feira, dia 28.

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