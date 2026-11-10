Taxas longas mostram ligeira alta com pressão dos Treasuries e ata 'dovish'

Os juros futuros negociados na B3 encerraram o pregão desta terça-feira, 10, praticamente de lado, mas a estrutura da curva a termo seguiu inclinada. Enquanto a ata do Comitê de Política Monetária (Copom) foi considerada mais amena do que o comunicado anterior, a inflação acima do previsto nos Estados Unidos e declarações conservadoras de dirigentes do Federal Reserve ampliaram as apostas de aperto adicional da política monetária nos EUA, acrescentando prêmios às taxas locais mais distantes.

Terminados os negócios, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2028 cedeu de 14,226% no ajuste anterior a 14,160%. O DI para janeiro de 2029 oscilou a 14,58%, de 14,59% no ajuste, e o DI para janeiro de 2031 passou de 14,872% a 14,880%. Já as taxas para janeiro de 2033 em diante seguem perto de 15%.

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Em igual horário, o retorno da T-Note de 2 anos aumentava 17 pontos-base, a 4,736%, e o título de 10 anos rondava o patamar de 5%. A despeito da queda do petróleo, os Treasuries foram pressionados pelo índice de preços ao consumidor (CPI, em inglês) de outubro, que subiu 0,4% na comparação mensal, com alta de 0,3% no núcleo. O consenso para os dois dados era de aumento de 0,3% e 0,2%, pela ordem.

As taxas renovaram máximas em meio a declarações da presidente do Fed de Dallas, Lorie Logan, para quem, no nível atual, os juros nos EUA ainda estão em patamar acomodatício, o que demandaria mais duas elevações de 0,25 ponto porcentual pelo Fed. Mais cedo, antes do CPI, o diretor do Fed Christopher Waller disse que uma alta de 0,5 ponto na meta de Fed Funds é possível se o núcleo do dado viesse em 0,3% ou mais, como foi observado. Agora, o mercado vê 100% de chance de aumento dos juros nos EUA em dezembro, e também em janeiro de 2027.

O contexto internacional está muito complexo, na avaliação de Marcelo Fonseca, economista-chefe do grupo CVPAR. O petróleo deu alívio nesta terça e segunda-feira, mas a inflação que o Brasil vive não é de energia, ao mesmo tempo em que os investimentos em inteligência artificial se traduzem em uma inflação resiliente nos EUA, aponta. "Isso nos ajuda muito pouco", disse.

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Mesmo sem refresco dos Treasuries, os DIs reduziram a alta no meio da sessão, com as taxas curtas rondando estabilidade e as longas abrindo de 20 a 30 pontos-base. Um profissional do mercado citou como possível indutor do alívio, ainda que modesto, a informação de um blogueiro local do Piauí de que o governador do Estado, Rafael Fonteles (PT), está disposto a aceitar o cargo de ministro da Fazenda se o presidente Lula convidá-lo.

Já um gestor de renda fixa credita a moderação a falas do presidente do BC, Gabriel Galípolo, que não abordou política monetária ao participar de evento, mas comparou o papel da autarquia ao de um médico que trata uma doença - a inflação - e, por isso, precisa administrar doses de "antitérmico". Galípolo também disse que o risco de um investidor ao financiar a dívida pública do Brasil está associado ao risco cambial, e não apenas aos juros. "Ele falou o livro-texto. Isso já é bom", avalia o profissional.

O gestor de portfólio da Heritage Capital, Eduardo Cohn, vê a melhora na dinâmica dos DIs como marginal, e destaca que as medidas de inflação implícita, obtidas por meio da diferença entre as taxas futuras e os juros reais das NTN-B, subiram por todo o pregão, o que, em sua visão, aponta que a ata do Copom "não convenceu" o mercado.

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O comitê detalhou os choques de oferta que vê agindo sobre a inflação no horizonte relevante - El Niño, alta do petróleo, depreciação do câmbio e fim da escala de trabalho 6x1 - mas, devido a uma desaceleração mais acentuada da atividade, avalia que a demanda enfraquecida pode diminuir os riscos de contaminação dos choques sobre os demais preços.

"A boa prática da política monetária é não contar com um 'gênio fora da garrafa', especialmente em um ambiente de expectativas desancoradas", diz Fonseca, da CVPAR, para quem as causas da inflação são mais profundas do que os choques apontados pelo colegiado. "O mercado ainda está em processo de ajustamento a um novo prêmio após as eleições, e a ata não ajudou".