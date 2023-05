Taxas longas de juros recuam na contramão do dólar após aprovação de urgência do arcabouço

Luciana Xavier (via Agência Estado)

Os juros futuros longos operam em leve baixa na manhã desta quinta-feira, 18, após a aprovação da urgência do projeto do novo arcabouço fiscal na quarta-feira, 17, por 367 votos a favor e 102 contra, permitindo que o texto seja levado diretamente ao plenário da Câmara, sem passar por comissões.

Mas o dólar e rendimentos dos Treasuries em alta limitam o movimento e as taxas médias e curtas operam ao redor da estabilidade. Além disso, o mercado aguarda pelos leilões de LTN e NTN-F (11h00) do Tesouro.

Às 9h15 desta quinta, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 operava a 13,320%, de 13,326% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 ia para 11,760%, de 11,761%, e o para janeiro de 2027 cedia para 11,27%, de 11,31% no ajuste de quarta-feira. O vencimento para janeiro de 2029 recuava a 11,56%%, de 11,60%.