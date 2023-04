Taxas longas de juros recuam com dólar e curtos ficam de lado após indicadores

Luciana Xavier (via Agência Estado)

Os juros futuros médios e longos recuam em sintonia com o dólar, enquanto os curtos estão de lado, após a deflação do IGP-M de abril perto do piso das estimativas e da divulgação da alta do volume de serviços prestados em fevereiro perto do teto das estimativas. A agenda desta quinta-feira, 27, traz ainda o leilão de LTN e NTN-F (11h). Às 9h20, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 marcava 13,20%, de 13,21%, e o para janeiro de 2025 ia para 11,81%, de 11,84% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 recuava para 11,64%, de 11,70%, enquanto o vencimento para janeiro de 2029 estava em 12,02%, de 12,07%.