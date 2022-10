Taxas longas de juros assumem viés de baixa, mas curtas mantêm alta após IPCA-15

Luciana Xavier (via Agência Estado)

Os juros futuros oscilam perto da estabilidade, alternando altas e baixas nos vencimentos de médio e longo prazos. Há pouco, as taxas longas tinham novamente retomado o viés de baixa, em sintonia com o recuo dos juros dos Treasuries e apesar de o dólar estar valorizado. Os curtos seguiam com viés de alta, após o IPCA-15 subir 0,16% em outubro, acima da mediana estimada de 0,09%. O investidor está à espera também do leilão de NTN-B e LFT (11 horas).

Às 10h15, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 11,67%, de 11,70% no ajuste da véspera, e o para janeiro de 2025 marcava 11,78%, de 11,81% ontem no ajuste.

O DI para janeiro de 2024 estava em 12,89%, de 12,87%. O dólar à vista subia 0,70%, a R$ 5,3402.